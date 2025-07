Numeri in crescita per il porto merci in aumento di oltre il 6% Crociere | 78mila passeggeri in due mesi

I dati del Porto di Ravenna emergono come un chiaro segnale di ripresa e vitalità: con oltre 11 milioni di tonnellate movimentate nel periodo gennaio-maggio 2025, registrano un incremento del 6,7%. Cresce anche il settore crociere, con 78.000 passeggeri in soli due mesi, mentre le merci continuano a sostenere questa importante ripartenza. Sono numeri che testimoniano un porto sempre più protagonista sull’asse commerciale e turistico.

Numeri in crescita per merci e movimentazioni e ripartenza per le crociere. Sono positivi i numeri del Porto di Ravenna che, nel periodo gennaio-maggio 2025, ha movimentato complessivamente 11.132.362 tonnellate, in aumento del 6,7% (699 mila di tonnellate in più) rispetto allo stesso periodo del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

