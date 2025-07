Droni supply chain e know-how La difesa ucraina è il futuro dell’Europa e non solo

In un contesto di ricostruzione e resilienza, la conferenza di Roma si focalizza sull'importanza strategica dei droni, supply chain e know-how militare nella difesa ucraina. La capacità dell’Europa di sostenere Kyiv non solo garantirà una pace duratura, ma plasmerà anche il futuro della sicurezza continentale e oltre. Allo stesso tempo, l’Occidente potrà fare tesoro degli sforzi condivisi, rafforzando alleanze e innovazione in ambito difensivo.

Nel piĂą ampio processo di ricostruzione dell’Ucraina, tema su cui si incentra la Conferenza che inizia oggi a Roma, un ruolo speciale sarĂ ricoperto dalla dimensione dell’industria della difesa. Il successo della ripresa di Kyiv dipenderĂ infatti da una pace duratura, e il sostegno occidentale alla base industriale della difesa ucraina sarĂ fondamentale in questo sforzo. Allo stesso tempo, l’Occidente potrĂ fare tesoro degli sforzi dall’esperienza ucraina per adeguare il proprio apparato militare-industriale e prepararsi alle esigenze future. Su queste dinamiche si è incentrato il dibattito degli speaker che hanno preso parte all’evento organizzato dall’Atlantic Council, Razom Ukraine e American Chamber of Commerce in Italy e tenutosi mercoledì 9 luglio al del Centro Studi Americani, dal titolo “ Securing Ukraine, securing Europe: The role of defense industrial base in Ukraine’s recovery”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Droni, supply chain e know-how. La difesa ucraina è il futuro dell’Europa e non solo

