Cecchi Paone a ruota libera | I vip con cui passerei una notte? nomi pesantissimi

Alessandro Cecchi Paone ha condiviso un lato inaspettato di sé, rivelando i VIP con cui, in modo sorprendente, passerebbe una notte. Nomi pesantissimi e discutibili, che scatenano curiosità e dibattiti tra fan e critici. Scopriamo insieme le sue scelte e il motivo dietro ogni nome, in un racconto che unisce glamour, polemica e riflessione. Preparatevi a rimanere sbalorditi.

Personaggi tv. – Dopo Genny Urtis, Giuseppe Cruciani ha accolto ai microfoni de La Zanzara anche Alessandro Cecchi Paone, con cui ha affrontato vari temi legati ai diritti LGBTQ+: dalle adozioni per le coppie omosessuali al significato dei Pride, passando per la lotta contro l'omofobia. Un confronto partito con toni civili e argomentazioni serie, ma che, come spesso accade nel salotto radiofonico di Radio24, è presto scivolato in territori ben più spinti e imbarazzanti.