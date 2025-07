Migranti centinaia trasferiti ad Atene da Creta

In un contesto di crescente emergenza, centinaia di migranti sono stati trasferiti ad Atene da Creta, segnando un nuovo capitolo nel fronteggiare le sfide delle migrazioni nel Mediterraneo. Giovedì, oltre 500 persone sono state intercettate e trasferite al porto di Lavrio, mentre la Grecia intensifica le misure per gestire l’aumento delle traversate dalla Libia. Saranno inviati in strutture di accoglienza per garantire sicurezza e assistenza, dimostrando la complessità di una crisi in costante evoluzione.

PiĂą di 500 migranti sono arrivati??giovedì al porto di Lavrio, vicino ad Atene, dopo essere stati intercettati a sud dell'isola di Creta, mentre la Grecia attua misure di emergenza per far fronte all'aumento delle traversate del Mediterraneo dalla Libia. I migranti, principalmente uomini giovani, sono stati trasferiti durante la notte a bordo di una nave dopo che il loro peschereccio era stato intercettato dalle autoritĂ greche. Saranno inviati in strutture di detenzione vicino alla capitale. Il loro trasferimento sulla terraferma è stato ordinato perchĂ© i centri di accoglienza improvvisati a Creta hanno raggiunto la capacitĂ massima.

