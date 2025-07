Basket femminile Europeo U18 | Italia-Cechia 64-47 Ora sfida alla Francia

Le giovani promesse del basket femminile italiano continuano a sorprendere all’Europeo U18. Dopo aver battuto la Cechia, le Azzurre di coach Andreoli sono pronte a sfidare la Francia in una partita decisiva per l’accesso alle semifinali. Un match imperdibile, trasmesso in diretta su YouTube FIBA, che promette emozioni e battaglie intense: segui con noi ogni istante di questa avvincente avventura!

Le azzurre della Nazionale di basket femminile di coach Andreoli hanno superato la Cechia per 64-47 negli ottavi dell’Europeo U18 e oggi affronteranno la Francia. Terzo successo in quattro partite per le Azzurre del basket femminile, che oggi affronteranno la Francia nella sfida che vale un posto tra le prime quattro. Palla a due alle ore 18.00, la partita sarà trasmessa sul canale YouTube della FIBA. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

