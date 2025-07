Liste d' attesa Salutequità Piattaforma ancora lontana dai cittadini

La piattaforma nazionale delle liste d'attesa sembra ancora lontana dall’essere uno strumento efficace per i cittadini. Tonino Aceti, Presidente di Salutequità, denuncia che questa innovazione legislativa non ha ancora preso il tono e la chiarezza necessari per rispondere alle reali esigenze degli italiani. È tempo di chiedersi come rendere questa piattaforma un servizio concreto e accessibile per tutti.

ROMA - "La Piattaforma nazionale delle liste d'attesa non parla ancora la lingua dei cittadini". A sostenerlo è Tonino Aceti, Presidente Salutequità che, nel suo nuovo editoriale, spiega che "la Piattaforma Nazionale Liste di Attesa, istituita con Legge 1072024 e disciplinata dal Decreto del Minist.

