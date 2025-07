Onda Rosa Indipendente l' edizione 2025 del contest femminile segna il record di partecipanti tra soliste e band

Onda Rosa Indipendente 2025 si conferma come il festival femminile più partecipato di sempre, con un record di 198 artiste e band, raddoppiando le iscrizioni rispetto all’anno precedente. Un evento che celebra la creatività al femminile in tutte le sue sfaccettature, coinvolgendo un pubblico e una comunità artistica in continua espansione. La ricchezza di età e provenienze rende questa edizione un vero e proprio inno alla diversità e alla forza delle donne nella musica, un traguardo che segna una nuova epoca di inclusività e talento.

L’edizione 2025 di Onda Rosa Indipendente ha ottenuto un successo oltre le aspettative con l’adesione di 198 artisteband, un incremento significativo rispetto alle 110 dell’edizione precedente. La fascia di età delle partecipanti spazia dai 15 ai 60 anni, con una rappresentanza di 38 artiste. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

