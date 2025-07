Voli addio all’obbligo di mostrare la carta d’identità all’imbarco anche per l’estero

Buone notizie per i viaggiatori: l’Enac e il Ministero dell’Interno hanno semplificato le procedure, eliminando l’obbligo di mostrare la carta d’identità all’imbarco per voli nazionali e nell’area Schengen. Ora basterà esibire la carta d’imbarco, rendendo più agevoli le partenze. Tuttavia, alcune destinazioni restano soggette a restrizioni, quindi è importante informarsi prima di partire.

La decisione dell'Enac e il via libera del ministero dell'Interno. Al gate basterà esibire la carta d'imbarco sulle rotte nazionali e l'area Schengen. Restano le limitazioni su alcune destinazioni.

Rivoluzione negli aeroporti italiani: addio al documento d’identità per i voli nazionali e Schengen - La novità si applica: su tutti i voli nazionali, su quelli diretti verso Paesi Schengen (quasi tutta l’UE più Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera). Secondo dire.it

