Perde la testa e massacra di botte il suo cane Denunciato

furore improvviso, ha perso il controllo e ha aggredito brutalmente il suo amato cane. Un gesto che ha scioccato l’intera comunità di Figline Valdarno, portando alla denuncia del responsabile da parte dei Carabinieri. La tutela degli animali è un dovere di tutti: questa vicenda ci ricorda quanto sia importante intervenire immediatamente per difendere chi non può difendersi.

I carabinieri di Figline Valdarno hanno denunciato a piede libero un 30enne del luogo ritenuto responsabile del reato di maltrattamento di animali. L’episodio risale a qualche giorno fa, quando l'uomo, mentre era in casa in compagnia della propria fidanzata e di un amico, in un momento di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

