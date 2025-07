Non nascondo che a lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi ma Devo ancora divorziare sono ancora sposata

Lary Blasi è tornata al centro dell'attenzione, non solo per il suo carisma a Battiti Live, ma anche per le voci di un possibile matrimonio con Bastian Muller. La conduttrice ha deciso di fare chiarezza su un episodio che aveva alimentato il gossip, svelando i dettagli di una foto sul Lago di Como. La sua sincerità apre una finestra sulla sua vita privata, lasciando tutti in attesa di scoprire come evolverà questa storia.

I lary Blasi è tornata sotto i riflettori non solo per la sua conduzione di Battiti Live su Canale 5, ma anche per le voci che la volevano vicina alle nozze con il compagno Bastian Muller, imprenditore tedesco entrato nella sua vita dopo la separazione da Francesco Totti. In un’intervista a Chi, la conduttrice ha fatto chiarezza su un episodio che aveva alimentato il gossip: una foto scattata sul Lago di Como, dove sembrava che Bastian le stesse porgendo un anello. Ma Ilary Blasi ha chiarito che non può sposare Muller. Ilary Blasi e l’anello misterioso: simbolo d’amore con Bastian Muller? X Leggi anche › Matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: da Kim Kardashian a Ivanka Trump, i vip in arrivo a Venezia › Matrimonio Bezos: nove yacht in laguna, budget miliardario, e Venezia che è già esausta «Stavamo scherzando tra noi», ha spiegato la conduttrice a Chi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Non nascondo che a lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi», ma «Devo ancora divorziare, sono ancora sposata»

