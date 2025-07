Paese sotto shock | anziano muore schiacciato dal trattore in campagna

Un tragico incidente scuote il tranquillo paesaggio di Moscufo: un anziano di 84 anni ha perso la vita schiacciato dal trattore in un drammatico episodio avvenuto questa mattina. La scena, ancora sotto shock e ricca di interrogativi, evidenzia le fragilità di chi lavora quotidianamente nei campi. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa tragedia che ha sconvolto l’intera comunità .

Pescara - Un 84enne di Moscufo sbalzato dal trattore dopo l’impatto con un albero: ipotesi malore, soccorsi inutili, indagini in corso per chiarire dinamica. Un tragico incidente agricolo è costato la vita a un uomo di 84 anni a Moscufo, in provincia di Pescara, nella tarda mattinata di oggi. L’anziano era al volante del suo trattore nei campi, quando – per cause da accertare – ha perso il controllo del mezzo, che si è schiantato contro un albero, facendolo precipitare a terra. Non si esclude che il cedimento fisico, un possibile malore, possa aver innescato la perdita di controllo. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, accorsi nel campo e immediatamente segnalato l’accaduto ai soccorsi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Paese sotto shock: anziano muore schiacciato dal trattore in campagna

