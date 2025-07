Rogoredo ancora controlli nella zona della ferrovia E si sfalciano gli arbusti che proteggono lo spaccio

Rogoredo si riempie di attività: controlli antidroga e operazioni di sfalcio degli arbusti per rendere più sicure le aree intorno alla stazione. Le forze dell'ordine rafforzano la loro presenza, mirando a smantellare barriere naturali che favoriscono attività illecite. Questa decisione, presa per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, rappresenta un passo importante nel percorso di rigenerazione e tutela del quartiere. La strada verso un ambiente più sicuro è appena iniziata.

