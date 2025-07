STREET FOOD MUSICA ED ARTE | ENTRA NEL VIVO L’ESTATE SANSEVERINESE

L’estate sanseverinese si accende con un evento imperdibile: musica, arte e delizie di street food animano Corso Diaz e Piazza Garibaldi il 10 luglio. Un'occasione unica per vivere appieno l’energia della città, riscoprendo i suoi spazi urbani e rafforzando il tessuto sociale ed economico locale. Questo movimentismo culturale e aggregativo è il motore che fa pulsare il cuore di San Severo, portando nuove vibrazioni e stimoli a tutta la comunità.

L’estate sanseverinese entra nel vivo e lo fa attraverso una serata -quella del 10 luglio, tra Corso Diaz e Piazza Garibaldi- scandita a ritmo di musica, arte e street food organizzato dagli operatori commerciali. «Questo movimentismo culturale ed aggregativo fa bene alla città, al suo tessuto economico e sociale, rende vivi e vissuti gli spazi urbani e pedonali come il nuovo Corso Diaz, è linfa per il brand Mercato S.Severino che continua a ritagliarsi un ruolo di primo piano come luogo di eventi», sottolinea il Sindaco Antonio Somma. Il Giovediamoci a S.Severino di questa settimana parla la lingua dello street food tanto amato dai giovani e non solo, della musica a cura dell’Accademia ‘Mousikè’ (sax duet con Armando Napolitano e Vincenzo Ceglia; Andrea Barone alle colonne sonore; Gabriele Ambrosone tra jazz e pop; Saverio Russo alla fisarmonica e basso elettrico) e delle mostre di Domenico Severino, Alicia Helena Bulzynska, Achille Donofrio, Anna De Rosa, Clara Laureti a cura dell’Associazione ‘Thule non solo doposcuola’. 🔗 Leggi su Zon.it