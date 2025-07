Isola dei Famosi Ahlam El Brinis | Non sono d' accordo con la vittoria di Cristina Dino? Doveva essere squalificato

Ahlam El Brinis, ex naufraga de L'Isola dei Famosi, torna a far sentire la propria voce e si scaglia contro la vittoria di Cristina Dino, ritenendo che avrebbe dovuto essere squalificata. La sua esperienza sull’isola non si limita alle emozioni vissute: tra polemiche e confronti, Ahlam commenta anche la rissa tra Omar Fantini e Giarrusso, offrendo uno sguardo diretto su un reality spesso diviso tra passione e controversie.

L'ex naufraga Ahlam El Brinis torna a parlare della sua esperienza a L'Isola dei Famosi, rivelando di non essere d'accordo con la vittoria di Cristina Plevani e commentando la rissa scoppiata tra Omar Fantini e Dino Giarrusso.

