EMU Amiberry v7.10 | Novità Miglioramenti e Bug Fix

È arrivata la tanto attesa versione 7.1.0 di Amiberry, l'emulatore Amiga ottimizzato per diverse piattaforme! Questo aggiornamento introduce funzionalità innovative, correzioni di bug e miglioramenti che garantiscono un’esperienza più fluida e stabile. Dai supporti avanzati ai nuovi strumenti, scopriamo insieme tutte le novità di questa release, pensata per soddisfare appassionati e utenti avanzati alla ricerca di prestazioni superiori. Non perdete l’occasione di esplorare le potenzialità di Amiberry v710!

È uscita la nuova versione di Amiberry, la 7.1.0! Questo aggiornamento porta con sé nuove funzionalità, correzioni di bug e miglioramenti significativi per l’emulatore Amiga ottimizzato per piattaforme IntelAMD, ARM (32 e 64 bit) e RISC-V. Scopriamo insieme cosa c’è di nuovo in questa release! Nuove Funzionalità. Implementazione di uaenet.device utilizzando PCAP (risolve l’issue #1678, grazie a midwan ). Supporto per CHD-zstd (#1679, grazie a rtissera ). Aggiunto supporto per FreeBSD: ora è possibile compilare e far funzionare Amiberry su FreeBSD (anche se al momento non sono disponibili binari precompilati). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net