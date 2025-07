È ravennate il centro di produzione teatrale con il punteggio più alto d' Italia | Importante riconoscimento

Un prestigioso riconoscimento che consacra il talento e l’eccellenza del teatro ravennate: 200 ravennati hanno contribuito a far ottenere all’Accademia Perduta/Romagna Teatri il punteggio più alto d’Italia nel centro di produzione teatrale, nel quadro del progetto triennale 2025/27 del Ministero della Cultura. Questo successo testimonia l’impegno e la qualità artistica che rendono Ravenna una vera capitale culturale, rafforzando la posizione dell’Accademia come polo di eccellenza nazionale e internazionale.

Le valutazioni sulla qualità artistica del progetto triennale 202527 del Ministero della Cultura, secondo le quali Accademia PerdutaRomagna Teatri risulta essere il centro di produzione con il punteggio più alto in Italia. Accademia Perduta si colloca anche, nelle valutazioni del medesimo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

