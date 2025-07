Il pantalone capri | icona di stile tra passato e presente

Il pantalone capri, simbolo di eleganza senza tempo, unisce passato e presente in un connubio di stile e raffinatezza. Da icona di moda degli anni '50 a must-have contemporaneo, questo capo si reinventa stagione dopo stagione, regalando a chi lo indossa un look sempre chic e versatile. Origini leggendarie e un fascino che non tramonta mai: il pantalone capri continua a conquistare le nuove generazioni, dimostrando che alcuni classici sono destinati a durare nel tempo.

Life&People.it Ogni stagione porta con sé il ritorno di un capo cult, ma l’estate sembra riscoprire con rinnovato entusiasmo un vero e proprio evergreen: il pantalone capri. Caratterizzato da una lunghezza che sfiora la caviglia e da una silhouette che valorizza la figura con eleganza e sobrietà , questo modello intramontabile torna a imporsi nel guardaroba femminile con una forza che va ben oltre la semplice tendenza. Origini leggendarie. Il pantalone capri nasce negli anni ’40 grazie alla stilista tedesca Sonja de Lennart, che lo immaginò come risposta fresca e innovativa all’austerità dell’epoca. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

