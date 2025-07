Visit Emilia punta sul turismo sostenibile | valorizzazione dell' Appennino e dei percorsi fluviali

Visit Emilia si distingue per la sua strategia all’avanguardia, volta a valorizzare l’Appennino e i percorsi fluviali, promuovendo un turismo sostenibile e responsabile. Attraverso progetti innovativi come l’APP Appennino Emilia, la tecnologia diventa alleato per scoprire le vallate immersi nella natura, rispettando l’ambiente e coinvolgendo i visitatori in esperienze autentiche. Scopriamo insieme come queste iniziative stanno trasformando il modo di vivere il territorio emiliano.

Visit Emilia, ente di promozione turistica delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, adotta una strategia innovativa per valorizzare l'Appennino emiliano e promuovere il turismo fluviale sostenibile attraverso una serie di progetti. Scopriamoli insieme. L'APP Appennino Emilia: la tecnologia al servizio del turista Uno strumento digitale per conoscere meglio le vallate appenniniche e rimanere sempre informati. L’applicazione permette di scaricare mappe dettagliate e tracciati georeferenziati, diventando un vero compagno di viaggio per escursionisti e amanti della natura. Progettata per accompagnare i turisti nella scoperta dell’Appennino emiliano in modo completo e organizzato, fornisce informazioni aggiornate su servizi, accoglienza, attrazioni e molto altro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Visit Emilia punta sul turismo sostenibile: valorizzazione dell'Appennino e dei percorsi fluviali

