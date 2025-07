Caso Almasri Nordio | Gli atti che abbiamo smentiscono i giornali

Il caso Almasri-Nordio scuote il panorama politico italiano, con il ministro che replica alle indiscrezioni giornalistiche affermando: "Gli atti che abbiamo smentiscono radicalmente quanto riportato sui giornali." In attesa di un'analisi approfondita e delle dichiarazioni ufficiali in Parlamento, emerge un quadro complesso che potrebbe rivoluzionare la percezione pubblica del caso. Ma cosa si nasconde realmente dietro questa intricata vicenda? Scopriamolo insieme.

“Riferiremo in Parlamento quando sarà il momento, però gli atti che abbiamo smentiscono radicalmente quello che è stato riportato sui giornali”. Queste le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio a proposito del caso Almasri, arrivando alla Conferenza per la ripresa dell’Ucraina, a Roma. Ieri la notizia che dagli atti delle indagini, che si avviano alla conclusione, sarebbe emersa una mail che dimostra che il ministro della Giustizia Carlo Nordio sapeva dell’arresto di Almasri, avvenuto a Torino il 19 gennaio, già il giorno stesso. E che quindi avrebbe avuto il tempo per intervenire e assicurarsi che il mandato d’arresto internazionale fosse rispettato, come prevede la legge. 🔗 Leggi su Tpi.it