Fuoco di pulizia a Carasco si trasforma in incendio boschivo maxi multa al responsabile | quanto dovrà pagare

Un fuoco di pulizia a Carasco si è trasformato in un incendio boschivo, seminando panico e danni. Il responsabile, che aveva acceso il fuoco nonostante il divieto, è stato denunciato e multato: quanto dovrà pagare? Scopriamo i dettagli di questa vicenda che mette in luce l’importanza del rispetto delle norme per tutelare il nostro territorio.

Incendio boschivo domato a Carasco: denunciato e multato il responsabile per aver acceso un fuoco nonostante il divieto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Fuoco di pulizia a Carasco si trasforma in incendio boschivo, maxi multa al responsabile: quanto dovrà pagare

In questa notizia si parla di: fuoco - carasco - incendio - boschivo

Incendio boschivo a Carasco causato dall’accensione di un fuoco di pulizia https://buff.ly/43EZYvg Vai su Facebook

Incendio boschivo a Carasco causato dall’accensione di un fuoco di pulizia https://buff.ly/43EZYvg Vai su X

Fuoco di pulizia a Carasco si trasforma in incendio boschivo, maxi multa al responsabile: quanto dovrà pagare; Incendi Boschivi: individuato e denunciato autore di un rogo; Incendio boschivo a Carasco causato dall’accensione di un fuoco di pulizia.

Fuoco di pulizia a Carasco si trasforma in incendio boschivo, maxi multa al responsabile: quanto dovrà pagare - Incendio boschivo domato a Carasco: denunciato e multato il responsabile per aver acceso un fuoco nonostante il divieto. Riporta virgilio.it

Incendio boschivo a Carasco causato dall’accensione di un fuoco di pulizia - Nella mattinata di ieri si è sviluppato un incendio boschivo nel territorio di Carasco, vicino al centro abitato, messo sotto controllo dal pronto intervento dei vigili del fuoco. Secondo radioaldebaran.it