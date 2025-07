Roma introduce le Zone 30 | ecco dove il limite scende a 30 km h

Roma si prepara a un nuovo capitolo nella mobilità urbana, con l’introduzione delle zone 30 per rendere la città più sicura e vivibile. In alcune aree, il limite scende a 30 km/h, favorendo un ambiente più tranquillo sia per pedoni che per ciclisti. Questo cambiamento rappresenta un passo importante verso una Capitale più sostenibile e attenta alle esigenze dei suoi cittadini. Novembre 2025 sarà un mese di svolta per Roma, quando si appresterà a introdurre le nuove regole che coinvolgono gli ...

Roma è in continua trasformazione: la Capitale sta avviando molti cambiamenti per quanto riguarda la viabilità e mobilità tra cui l’introduzione di zone 30. In alcune parti, infatti, gli autisti non potranno oltrepassare il limite di velocità. Entriamo nel dettaglio della questione. Roma zone 30: al via le nuove regole. Novembre 2025 sarà un mese di svolta per Roma, quando si appresterà a introdurre le nuove regole che coinvolgono gli automobilisti. Infatti, a partire da quella data la Capitale inizierà una graduale trasformazione della viabilità con l’avvio delle zone 30: 52 strade entro fine anno avranno un limite di 30 kmh. 🔗 Leggi su Funweek.it

