Il neo presidente di Cna Nautica | Bene il corso di laurea ora focus su formazione professionale e viabilità

Il settore della nautica in Romagna si conferma un pilastro di eccellenza, con un rapido recupero post-Covid e una crescita a due cifre che alimenta l’economia locale. Con un nuovo presidente alla guida di CNA Nautica, si rafforza l’impegno verso formazione professionale e infrastrutture viabilistiche, fondamentali per sostenere questo successo. Il futuro si prospetta brillante, puntando sempre più su innovazione e qualità per consolidare la leadership del territorio nel settore nautico.

Il settore della nautica rappresenta per il territorio romagnolo una peculiarità di grande successo. Il biennio successivo all’emergenza Covid ha prodotto numeri davvero importanti, contrassegnati da uno sviluppo a due cifre. A livello nazionale, la nautica produce un fatturato di circa 4. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

