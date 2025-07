Supplenze docenti 2025 26 | tutte le novità e le info sulle procedure informatizzate

Se sei un docente in attesa di supplenze o un'aspirante insegnante, il 2025/26 si avvicina con importanti novità e scadenze da rispettare. Il Ministero dell'Istruzione ha infatti avviato le procedure informatizzate per le supplenze, offrendo nuove opportunità e strumenti più efficienti. Scopri tutte le info sulle modalità di presentazione della domanda, le novità introdotte e come prepararti al meglio per questa importante fase. Ecco tutto ciò che devi sapere per non perdere tempo e opportunità.

Il Ministero dell’Istruzione ha avviato la procedura per le supplenze docenti 202526. Dal 17 al 30 luglio 2025, gli aspiranti potranno presentare domanda tramite Istanze Online. Ecco una guida completa sulle novità, le scadenze e le modalità di compilazione della domanda. Le novità principali per il nuovo anno scolastico Anche per l’anno scolastico 20252026, l’assegnazione . Supplenze docenti 202526: tutte le novità e le info sulle procedure informatizzate . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: novità - supplenze - docenti - tutte

Conferma delle supplenze su posto sostegno 2025/26: ecco le novità e le precisazioni - Buone notizie per chi lavora nel mondo della scuola! Le supplenze su posto di sostegno saranno confermate anche per l'anno scolastico 2025/26, a patto che i supplenti siano già in servizio al 31 agosto o 30 giugno.

Supplenze docenti e ATA, in arrivo la circolare 2026/27. Novità riconferma sostegno. Sindacati convocati al Ministero l’8 luglio Vai su X

Il Centro Internazionale Montessori di Perugia cerca docenti per supplenze annuali – a.s. 2025-2026 Il Centro Internazionale Montessori, scuola paritaria di I e II grado, ricerca insegnanti qualificati per supplenze annuali in tutte le materie e classi di concors Vai su Facebook

Supplenze docenti 2025/26 al via, la pagina del Ministero: novità, la domanda, il processo, le info utili; Supplenze docenti 2025/26: tutte le novità e le info sulle procedure informatizzate; Supplenze Docenti 2025 2026: domande dal 17 al 30 Luglio, informativa del Ministero ai sindacati.