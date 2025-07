L’Inter lavora pure agli abbonamenti 2026-27 | novità prelazione!

L'Inter sorprende ancora: mentre annunci la campagna abbonamenti per il 2025-26, il club guarda già avanti, verso la stagione 2026-27, con novità e vantaggi esclusivi. Tra queste, spicca una grande sorpresa che premia la fedeltà dei tifosi più affezionati, dimostrando che il club valorizza ogni singolo sostenitore. Ecco come l’Inter si prepara a rendere ancora più speciale il rapporto con i suoi tifosi per gli anni a venire.

Annuncio abbonamenti Inter per la stagione 2025-26, ma il club si proietta già alla stagione successiva, quella 2026-27. Ecco un’altra grande novità. ULTERIORE AGGIUNTA INEDITA – Una delle novità più importanti per quanto riguarda la campagna abbonamenti dell’Inter riguarda in particolare questo punto qui. Ecco cosa recita: “ Nella scorsa stagione, l’80% degli abbonati ha ceduto il proprio posto meno di cinque volte: una dimostrazione di fedeltà che Inter vuole riconoscere. A partire da questa stagione, infatti, la possibilità di rinnovare l’abbonamento per il 2026-27 sarà garantita solo con almeno 8 presenze personali nel corso dell’anno. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Inter lavora pure agli abbonamenti 2026-27: novità prelazione!

