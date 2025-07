NASpI | i termini per la presentazione della domanda nel settore scolastico Pillole di Question Time

Se sei un lavoratore del settore scolastico desideroso di richiedere la NASpI, è fondamentale conoscere i termini di presentazione della domanda. Durante il question time del 30 giugno su OrizzonteScuola TV, Francesco Sciandrone della UIL Scuola Rua ha fornito chiarimenti preziosi su questa procedura, aiutando il personale scolastico a muoversi con tempestività e sicurezza. Ecco tutto quello che devi sapere per non perdere l’opportunità di ricevere l’indennità di disoccupazione.

Nel question time del 30 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone della UIL Scuola Rua, è stata fornita una precisazione utile per chi intende richiedere l’indennità di disoccupazione. Il tema affrontato riguarda i tempi entro cui presentare la domanda di NASpI, con particolare riferimento al personale scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

