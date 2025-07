Il Comune di Forlì premia l' Aics Volley e l' Aics provinciale per meriti sportivi

Un gesto di grande orgoglio e riconoscimento per lo sport locale: il Comune di Forlì premia con entusiasmo l'AICS Volley e il Comitato provinciale AICS Forlì-Cesena per i loro meriti sportivi. Mercoledì, nella sala Giunta, si è celebrata questa speciale cerimonia alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini e dell’assessore Kevin Bravi, sottolineando l’importanza dello sport come motore di crescita e inclusione. La cerimonia ha rafforzato il legame tra istituzioni e realtà sportive, evidenziando il valore del fair play e della passione.

Mercoledì nella sala Giunta del Comune di Forlì si è svolta una cerimonia ufficiale alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini e dell’Aassessore allo Sport Kevin Bravi, durante la quale è stato conferito un importante riconoscimento ad Aics Volley, al Comitato provinciale Aics Forlì-Cesena, alle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: aics - comune - forlì - volley

Riconoscimento al merito sportivo per AICS Comitato Provinciale Forlì-Cesena Mercoledì 9 luglio, presso la Sala Giunta del Comune di Forlì, si è tenuta una cerimonia ufficiale alla presenza del Sindaco Gian Luca Zattini e dell’Assessore allo Sport Kevin Bravi Vai su Facebook

Il Comune di Forlì premia l'Aics Volley e l'Aics provinciale per meriti sportivi; Forlì, il sindaco premia il team di Catch’n serve ball che ha partecipato agli CSIT World Sports Games; Forlì, con AiCS un giorno al parco tra minivolley e Catch’n serve ball.