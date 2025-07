Supplenze ATA 2025 26 | non si può prendere altro incarico annuale dopo la presa di servizio Regola confermata Sì se breve

Per l'anno scolastico 2025/26, le regole sulle supplenze ATA restano chiare: una volta presa servizio con un incarico annuale, non si può accettare un altro incarico completo, a meno che non sia di breve durata. La circolare ministeriale conferma questa direttiva, garantendo trasparenza e rispetto delle normative vigenti. Approfondiamo le implicazioni di questa misura, fondamentale per la gestione delle supplenze nel nuovo anno scolastico.

La circolare ministeriale per l’anno scolastico 202526 conferma le disposizioni già adottate negli anni precedenti in merito alla gestione delle supplenze per il personale ATA. La circolare regola le possibilità di accettare o meno un'altra supplenza se già si lavora. L'articolo Supplenze ATA 202526: non si può prendere altro incarico annuale dopo la presa di servizio. Regola confermata. Sì se breve . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

