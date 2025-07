Inter U23 in arrivo un giocatore da una neopromossa in Serie A per i giovani nerazzurri! I dettagli

L'Inter U23 si prepara a rinforzare il suo attacco con un colpo di grande rilievo: Giovanni Bonfanti, talentuoso centravanti del Pisa e ex settore giovanile nerazzurro, sta per approdare in maglia interista. Un’operazione ormai ai dettagli finali, pronta a rafforzare la rosa dei giovani nerazzurri e a portare nuova energia in vista delle prossime sfide. La nuova avventura di Bonfanti all’Inter sta per diventare realtà , e i tifosi attendono con entusiasmo questa svolta promettente.

Inter U23, i nerazzurri stanno chiudendo un colpo in entrata da una squadra salita quest'anno in Serie A; i dettagli. L' Inter U23 è pronta a rinforzare il proprio attacco con l'arrivo di Giovanni Bonfanti, giovane centravanti del Pisa, che ha mosso i primi passi nel settore giovanile dei nerazzurri. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l'accordo tra i due club è praticamente concluso e manca solo il via libera definitivo del giocatore, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Bonfanti, che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili nerazzurre prima di trasferirsi al Pisa, si prepara quindi a tornare alla casa madre, ma con l'opportunitĂ di continuare la sua crescita nell'ambito della squadra Under 23, una vetrina importante per giovani talenti che mirano a farsi notare per un eventuale salto in prima squadra.

