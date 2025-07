Sofia Coppola ha creato una nuova icona pop | sua figlia Romy Mars

Risplendere di luce propria. Romy Mars, giovane promessa e figlia d’arte, emerge come una nuova voce autentica nel panorama pop globale. La sua musica, riflesso di un’anima intensa e moderna, conquista già le generazioni più giovani. Con uno sguardo che sa cogliere l’essenza dell’identità contemporanea, Romy sta scrivendo il suo capitolo, dimostrando che il vero talento non ha bisogno di un cognome per brillare. È pronta a lasciare il segno.

“M i manca essere una ragazza vera, ma non lo sono più”. Inizia così A-Lister, il singolo che ha fatto guadagnare a Romy Mars, 18 anni, lo status di nuova icona della Gen Z. Il nome già dice tutto: figlia della regista Sofia Coppola e del frontman dei Phoenix, oltre che ovviamente nipote di Francis Ford Coppola. Ma dietro il cognome importante, c’è una ragazza che sa raccontare la propria epoca con una sincerità così disarmante da far (quasi) dimenticare il pedigree da red carpet. Sofia Coppola a Parigi, inaugura il cinema all’aperto al Louvre X E se all’ultima Paris Haute Couture Fashion Week è apparsa al fianco di mamma e sorella vestita Chanel da capo a piedi, non è stato un caso. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sofia Coppola ha creato una nuova icona pop: sua figlia Romy Mars

