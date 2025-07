Violenza sessuale su un bambino all' uscita dalla scuola molestatore condannato

Un episodio terribile scuote la comunità: un molestatore condannato per aver violato un bambino di soli 6 anni all'uscita dalla scuola. L'uomo, 37enne proveniente da... La denuncia e la condanna rappresentano un passo fondamentale nella lotta contro questa forma di violenza, ma soprattutto riaffermano l'impegno della società nel proteggere i più vulnerabili. È fondamentale continuare a vigilare e sensibilizzare per prevenire simili tragedie.

E' stato riconosciuto colpevole di aver attirato un bambino di 6 anni lontano dalla madre all'uscita da scuola e, sotto minaccia di un coltello, di averlo portato in un luogo appartato e poi palpeggiato nelle parti intime dopo avergli abbassato i pantaloni. Sotto accusa un 37enne originario del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: bambino - uscita - scuola - violenza

