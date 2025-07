Esce con il cane e non torna | 69enne scomparso da tre giorni Ricerche lungo il Brembo

Da tre giorni, la comunità di Lallio si stringe nel timore per la scomparsa di un uomo di 69 anni, uscito con il suo fedele cane e scomparso nel nulla. Le ricerche intense lungo il Brembo evidenziano l’urgenza di ritrovarlo sano e salvo. Mentre il suo cane si trova al canile di Levate, ogni minuto conta: le speranze sono ancora vive, e le operazioni continuano senza sosta...

Sono ormai più di tre giorni che non si hanno più notizie di un 69enne di Lallio. Le ricerche sono in corso: lunedì pomeriggio (7 luglio) l’uomo era uscito come tutti i giorni con il suo cane, un rottweiler. Si teme sia finito nel Brembo, forse vittima di un incidente. L’animale era stato ritrovato lunedì pomeriggio da una ragazza e ora si trova al canile di Levate. I soccorritori stanno operando nella zona della Roncola di Treviolo, dove martedì è stata ritrovata l’auto dell’uomo. In volo anche un elicottero dei vigili del fuoco per perlustrare il corso e le sponde del Brembo. Sul posto Protezione civile e Vigili del fuoco È stata la moglie martedì mattina a sporgere denuncia di scomparsa dopo che il marito non è rincasato lunedì sera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Esce con il cane e non torna: 69enne scomparso da tre giorni. Ricerche lungo il Brembo

In questa notizia si parla di: giorni - cane - 69enne - ricerche

Tassista non fa salire sull’auto due non vedenti a causa del cane guida: licenza sospesa per 30 giorni - In un episodio che mette in luce l’importanza del rispetto e dell’inclusione, un tassista di Milano ha visto sospesa la propria licenza per un mese dopo aver rifiutato di far salire due non vedenti e il loro cane guida.

Esce con il cane e non torna: 69enne scomparso da tre giorni. Ricerche lungo il Brembo; Scomparso da tre giorni, si cerca nel fiume Brembo; Morso da una vipera mentre rovista tra i cespugli, cerca di tornare a valle ma gli arti faticano a muoversi: 69enne finisce in terapia intensiva.

Scomparso da tre giorni, si cerca nel fiume Brembo - L’animale è stato trovato lunedì pomeriggio da una ragazza ed è stato portato al canile di Levate. Lo riporta ecodibergamo.it