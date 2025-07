Brad Pitt vuole vedere i messaggi privati di Angelina Jolie é convinto che abbia violato il loro patto | continua la battaglia legale

La controversia tra Brad Pitt e Angelina Jolie si infittisce, con l’attore che chiede accesso ai messaggi privati dell’ex moglie, convinto che siano stati violati patti sigillati. La battaglia legale, in corso dal 2019, si intensifica: Pitt spera di scoprire prove fondamentali sulla disputa per il castello Château Miraval. La vicenda promette di svelare dettagli nascosti e ribaltare gli esiti di un complicato e acceso braccio di ferro giudiziario.

Brad Pitt ha chiesto l’ accesso ai messaggi privati dell’ex moglie Angelina Jolie. I due attori e registi, che si sono separati nel 2019, sono alle prese con una lunga battaglia legale. Lo storico volto di Ethan Hunt in Mission: Impossibile ha presentato una mozione per poter aver visione delle scritture private dell’attrice per quanto riguarda la disputa per il castello e per la cantina Château Miraval, in Francia. Potrebbero fornire prove importanti sull’azienda vinicola condivisa dai due, ammette Brad Pitt, che lo scorso 30 giugno ha presentato la mozione. L’attore vuole vederci chiaro sulla compravendita delle quote di Angelina Jolie dello Château Miraval da parte di Alexei Oliynik di Stoli Group. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it