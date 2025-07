Ecomafia l’allarme shock di Legambiente sull’Italia | Nel 2024 commessi oltre 40mila reati contro l’ambiente ben 111 al giorno

L’Italia si risveglia sotto un’allarme crescente: nel 2024, i reati ambientali hanno raggiunto la cifra record di oltre 40.000, con una media di più di 111 illeciti al giorno. Questo drammatico aumento del 14,4% rispetto all’anno precedente evidenzia un’emergenza reale e crescente, alimentata dalla pervasività delle mafie e dalla piaga dell’illegalità ambientale. È ora di agire con decisione per tutelare il nostro patrimonio naturale e il futuro del nostro Paese.

In Italia l'ambiente è sotto attacco. Nel 2024 i reati ambientali hanno superato per la prima volta quota 40mila: secondo il nuovo Rapporto Ecomafia 2025 di Legambiente, sono stati esattamente 40.590, con una media di 111,2 al giorno, ovvero 4,6 ogni ora. Un dato che segna un aumento del 14,4% rispetto al 2023 e certifica una vera e propria emergenza criminale, alimentata anche dalla crescente pervasività delle mafie e dalla piaga della corruzione. Il bilancio tracciato da Legambiente è allarmante: 37.186 le persone denunciate (+7,8%), 9,3 miliardi di euro il giro d'affari delle ecomafie (+0,5 miliardi sull'anno precedente), 11 i clan mafiosi in più coinvolti rispetto al 2023.