La polizia francese indaga il Rassemblement National per finanziamenti elettorali illeciti

La polizia francese sta conducendo un’indagine approfondita sul Rassemblement National, sospettato di aver gestito illegalmente i fondi elettorali. La procura di Parigi ha dichiarato che le perquisizioni sono parte di un’azione avviata nel luglio 2023, volta a chiarire eventuali illeciti nelle finanze del partito durante le campagne del 2022 e le prossime elezioni europee del 2024. L’obiettivo dell’inchiesta è fare luce sulla trasparenza e legalità delle risorse utilizzate.

Indagine sulla gestione dei fondi del RN. La procura di Parigi ha dichiarato che la perquisizione è un atto legato all'indagine aperta nel luglio 2023 dalla magistratura francese per presunti illeciti nell'utilizzo dei fondi da parte del RN in occasione delle campagne elettorali per le presidenziali e le legislative del 2022, nonché per le elezioni europee del 2024. Obiettivo dell'Inchiesta. Secondo la procura, l'obiettivo dell'inchiesta è verificare se tali campagne siano state finanziate, tra l'altro, tramite prestiti illeciti da parte di privati a beneficio del partito o dei suoi candidati, oppure mediante sovrafatturazioni o fatturazioni fittizie, poi incluse nelle richieste di rimborso forfettario delle spese elettorali presentate allo Stato.

La sede parigina del Rassemblement National (RN) è stata perquisita mercoledì mattina nell'ambito di un'indagine per presunti illeciti finanziari in occasione delle presidenziali e delle legislative d

