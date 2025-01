Ilgiorno.it - Pm10, scatta il flash-smog: "L’Europa ci multerà"

Cinque giorni di allarme rossosu 6 dall’inizio dell’anno a Brescia. Una condizione che accomuna la città a molte altre realtà della pianura padana, e che, per la verità, non è una novità, ma non è una buona premessa, considerando che il bonus europeo (il numero di giorni consentiti di sforamento dei limiti) dovrà essere ridotto da 35 a 18 giorni. Non hanno mancato di rimarcarlo gli attivisti della rete Basta Veleni, che hanno organizzato un nuovo, dopo quello di fine anno, questa volta alla centralina Arpa del Villaggio Sereno. Il centro info per cittadini I soldi di tutti ha ricostruito i dati di superamento dei limiti digrazie ai dati delle stazioni fisse fornite da Arpa Lombardia: 41 i giorni oltre la soglia alla centralina del Broletto, 56 a quella del Villaggio Sereno, 40 in via Tartaglia a Brescia, 70 a Rezzato, 33 a Sarezzo.