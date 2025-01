Pasticcio processo telematico la procura di Roma sospende l’App L’invito ai magistrati | Redigere gli atti in modo analogico

Leggi su Open.online

Ladisulpenale. L’ufficio giudiziario più grande di Italia, dopo la decisione presa anche dal Tribunale che ha «evidenziato numerosi malfunzionamenti» dellicazione, ha invitato igli«in forma di documenti analogici» e invita a «depositare – si legge nel provvedimento firmato daltore capo Francesco Lo Voi – con modalità non telematiche, documenti, richieste e memorie» da oggi e fino al 31 gennaio. Nell’atto si motiva la decisione anche alla luce del fatto che «ai nuovi flussi» di«in molti casi non risultano presenti in app i relativi modelli». Le scorse settimane il Consiglio superiore della magistratura aveva avvertito sul rischio di paralisi del sistema definito «inidoneo a gestire un settore strategico quale è la giurisdizione penale» per via dei crash continui.