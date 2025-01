Inter-news.it - Paganin: «Inter in leggera difficoltà. Inzaghi dovrebbe rivedere la gestione del gruppo!»

Tra infortuni, mancanza di concentrazione e cambi non particolarmente favorevoli, l’sembra stia vivendo un periodo disecondo Massimo. Ecco il punto di vista dell’ex calciatore, che dà un consiglio a Simone.CHI STA MEGLIO – Massimo, ospite della trasmissione di TMW Radio, traccia il quadro della situazione delle tre squadre in vetta al campionato: «Il Napoli è la squadra che, non avendo le coppe, ha la possibilità lavorare di più. La squadra sta bene, è fresca, e quindi anche psicologicamente ha riacquisito lo stato mentale giusto. Atalanta esono leggermente in, hanno le coppe e il calendario comincia a essere molto fitto. Infatti Gasperini nella partita di Supercoppa Italiana ha dovuto prendere delle decisioni perché sa quanto è importante questo mese, anche nell’ottica Europa».