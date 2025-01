Terzotemponapoli.com - Oltre il Napoli: parola a Mandorlini

Ha parlato non solo delAndrea, allenatore (anche del Verona) ed ex calciatore (campione d’Italia con l’Inter nel 1989), a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Le piace il format della Supercoppa a quattro squadre disputato all’estero? “Mi piace perché coinvolge quattro squadre importanti, quelle che hanno fatto meglio nella stagione scorsa. È una grande competizione, bellissima secondo me. Certo, dispiace che si giochi fuori dall’Italia, ma visti i numeri che porta alle casse dei club, credo sia molto importante, soprattutto in un momento in cui il calcio deve guardare anche al profitto. Dal punto di vista economico, è forse necessario inventarsi format del genere. Gran belle partite, soprattutto la finale, che ha visto soccombere l’Inter sotto i colpi dei cugini rossoneri”.