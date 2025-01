Tuttivip.it - “Non è giusto”. Comunicato ufficiale del Grande Fratello, cala il gelo: “Prendetevi le vostre responsabilità”

Leggi su Tuttivip.it

Come ogni martedì, gli inquilini si preparano a fare la spesa settimanale, ma questa volta una brutta sorpresa li attende. Un, letto da Luca e Amanda, annuncia cattive notizie: “Inquilini, a causa delle ripetute violazioni del regolamento – divieto di togliersi il microfono e toccare le telecamere – il budget per la vostra spesa settimanale subisce una decurtazione del 30%. Avete a disposizione 280 euro”.La reazione al messaggio è immediata. Luca, con tono severo, chiarisce che si tratta dell’ultimo avvertimento: in caso di ulteriori infrazioni, i tagli saranno ancora più drastici. Il dispiacere dell’uomo è evidente, poiché il comportamento scorretto di pochi ha portato a una punizione per l’intero gruppo. “la”, ammonisce, sottolineando l’importanza di una maggiore disciplina collettiva.