Montecitorio, question time con i ministri Calderoli e Ciriani

ROMA – Si svolgerà oggi, 8 gennaio, alle 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento.Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto, risponderà a una interrogazione sulla compatibilità del progetto di autonomia differenziata con il principio di equità nell’erogazione dei servizi sanitari sul territorio nazionale (Onori – AZ-PER-RE).Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, risponde a una interrogazione – rivolta alla ministra per la Famiglia – sulle iniziative in materia di educazione sessuale e affettiva, con particolare riferimento all’adeguatezza delle campagne di informazione (Ravetto – Lega); a una interrogazione – rivolta al ministro della Salute – sulle iniziative urgenti in merito al recente decreto ministeriale in materia di definizione delle tariffe relative all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, con particolare riferimento all’impatto economico sulle strutture private accreditate (Faraone – IV-C-RE).