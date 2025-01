Quotidiano.net - Marcianise, tentano il colpo in banca con la ruspa. Ma le vibrazioni fanno scattare l’allarme

Caserta, 8 gennaio 2025 - Hanno tentato ilincon una, ma l'allarme sonoro ha fatto fallire l'assalto. L'originale assalto alle casse è avvenuto stamane alle 4 del mattino, quando 4 persone a volto coperto hanno preso di mira la filiale delladi credito popolare, in via Campania, a, Caserta. I 4 malviventi avevano trasportato sul posto unacon un tir. Poi con l'autoarticolato e la sua motrice e un'altra auto avevano chiuso gli accessi a via San Giuliano, strada perpendicolare a quella in cui dovevano 'operare'. La banda aveva nel mirino le cassette di sicurezza della filiale, che avrebbe raggiunto sventrando l'ingresso del palazzo. Ma qualcosa è andato storto, infatti ledellahanno fattol'allarme sonoro dellamettendoli in fuga.