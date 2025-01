Manfredi | dall’impegno dei sindaci agenda Anci dei prossimi anni

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 8 gen. (askanews) – Politiche abitative, servizi socio-sanitari ed educativi dità, trasporti e mobilità: sono questi i temi prioritari, condivisi oggi nella prima riunione di Presidenza con delegati, vicepresidenti e coordinatori, che, accanto a questioni più trasversali, come la riforma del TUEL e quella della finanza locale, caratterizzeranno l’dei. “Si tratta di temi che impattano in modo molto forte sulla vita delle nostre comunità – sono le parole del presidenteGaetano– da affrontare in modo strutturale ed efficace, con politiche integrate e con proposte organiche che contemplino azioni su più livelli, considerando la dimensione e i diversi bisogni dei nostri Comuni, siano essi capoluogo, città metropolitane o piccoli Comuni.