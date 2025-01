Ilgiornaledigitale.it - Manamauri Energy by Ebimotors torna alla 24h di Dubai. Orari e dirette

Dopo un breve pit stopin pista la coloratissima Porsche 911 GT3 R diby. Il ritorno è di quelli con la “R” maiuscola, poiché l’auto ed il team riprendono proprio da dove si erano fermati, ovvero il Middle East Trophy della 24h Series by Michelin, organizzata da Creventic. Si riparte con il numero 1 sulle fiancate, simbolo del primato conquistato la scorsa stagione, ma anche segno distintivo di un team dal quale ci si aspetterà molto. In pista vedremo il consolidato quartetto formato da Fabrizio Broggi, Sergiu Nicolae, Sabino De Castro e Cosimo Papi.I quattro driver prenderanno parte24 ore di, gara che proprio in questo 2025 appena iniziato celebra il ventennale. Il fine settimana dell’evento entrerà nel vivo nelle giornate del 10, 11 e 12 gennaio.