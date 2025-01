Liberoquotidiano.it - "Ma fate i professorini, dai": L'Eredità, esplode la lite su Tiziana dopo la ghigliottina

Leggi su Liberoquotidiano.it

A L'torna ancora una volta. La campionessa ha infatti trionfato ieri sera portandosi a casa 160.000 euro. E questa sera ci ha riprovato. Ma qualcosa è andato per il verso storto. Infattiha sbagliato completamente la scelta della parola finale. Le opzioni delle parole indizio non erano certo semplici questa sera perché di fatto erano perfette per diverse parole da abbinare: società, ufficiale, forza, campo e partenza. La parola esatta era posizione, ma sui social è scoppiato un putiferio. Prima di tutto è finita nel mirino proprio: "Ma scusate non c'è più la regola cheaver vinto lanon si torna più????". Ma c'è anche chi contesta la scelta dellafinale, ovvero la parola vincente da parte degli autori: "Dunque, ci stavano perfettamente gioco, azione, posizione e pure squadra in effetti".