Lotto e 10eLotto da sballo: 100mila euro così

e 10eda: inizio dell’anno con il botto per il gioco più amato dagli italiani e per quello nato da una sua costola. Sì vinceDa. L’inizio del 2025 per ile il 10eè racchiuso nel termine che leggete nel titolo di questo articolo e anche all’inizio. Sì, perché è evidente che il gioco più amato dagli italiani abbia deciso di continuare, praticamente, come aveva chiuso: regalando soldi e annessi sogni.e 10eda(AnsaFoto) – Ilveggente.itOltredi vincite distribuite in una sola regione nel corso di una delle ultime estrazioni. A raccontare quello che è successo in Piemonte ci ha pensato come al solito Agimeg.it. Un racconto bellissimo, non solo per quelli che hanno vinto, ma anche per quelli che giocano e che si rendono conto che, prima o poi, la fortuna potrebbe girare cambiando totalmente la propria vita.