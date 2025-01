Oasport.it - LIVE Porto-Milano, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: alle 21.30 il via del match

21.15è reduce dalla bruciante sconfitta rimediata a Novara nel tiebreak conclusivo. Le ragazze di Stefano Lavarini si sono complicate irrimediabilmente la vita da sole, commettendo troppi errori e non riuscendo a mettere in campo la solita qualità offensiva. Le meneghine adesso dovranno rimettersi in sesto per quantomeno avere la chance di lottare ancora per la prima posizione nel girone: l’ultima giornata infatti metterà di fronte la Veroal VakifBank primo, con la possibilità quindi di operare il sorpasso all’ultimo respiro.21.10 Amici di OA Sport, buonasera e ben ritrovati alladivalevole per la quinta giornata del gruppo C della2024-di.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladivalevole per la quinta giornata del gruppo C della2024-di