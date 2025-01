Oasport.it - LIVE Porto-Milano 0-0, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia il match

3-4 Vola via l’attacco di Egonu.2-4 Parallela vincente di Pinto.1-4 ACE KONSTANTINIDOUUUU!1-3 Daalderop trova le mani del muro con la pipe.1-2 ACE KONSTANTINIDOUUUU!1-1 Mani out di Cazaute.1-0 Errore in ricezione per Cazaute.PRIMO SET21.31 Tutto pronto per il via dell’incontro.21.30 Ecco i sestetti titolari. Come potete notare coach Lavarini ha apportato diverse modifiche allo schieramento abituale.: Swanson, Joseph, Pinto, Folashade, Hoogers, Durao.: Cazaute, Heyrman, Kurtagic, Kostantinidou, Daalderop, Egonu,21.28 Adesso scopriamo come le due squadre si presenteranno in campo quest’oggi.21.27 Scendono in campo le due formazioni per i saluti di rito, risuona all’Arena do Dragao l’inno della competizione.21.25 In corso il riscaldamento. Fra pochi istanti le presentazioni ufficiali delle due squadre.