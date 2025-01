Ilfattoquotidiano.it - L’arresto, l’incontro tra Giorgia Meloni e i genitori, la liberazione: tutte le tappe del “caso” Cecilia Sala

avvenuto il 19 dicembre a Teheran, poi la detenzione a Evin, carcere della capitale iraniana noto per essere un luogo di torture e oppressione. Dopo quasi tre settimane è finita la reclusione di, giornalista di 29 anni del Foglio e autrice di podcast per Chora Media. Un epilogo che arriva dopo trattative delicate da parte della diplomazia e del governo italiano. Ecco cosa è successo e quali sono stati i passi e l’evoluzione delfino a oggi.– Il 19 dicembre, il giorno prima di rientrare in Italia,viene fermata dai pasdaran a Teheran, dove, con regolare visto, era andata per raccogliere materiale per il suo podcast ‘Stories’. Ma la notizia della sua detenzione in isolamento nel carcere di Evin, dove sono detenuti i dissidenti politici, viene resa nota solo il 27 dicembre, quando il riserbo non si riusciva più a tenere.