Lanini, una stagione vissuta "alla Altafini": da pedina inamovibile ad attaccante di scorta

Tempo di lettura: 3 minutiNonostante l’ottava rete in campionato messa a segno contro il Catania da Eric, poco o nulla sembra cambiato negli equilibri della rosa del Benevento e nella prossima gara a Potenza per lui potrebbe esserci la diciottesima panchina di questacon la maglia da titolare ben salda in quel ruolo nelle mani di Manconi.Se da gennaio 2024 fino ai play offè stato unanel 4-3-3 disegnato da Auteri, con il passaggio al 4-2-3-1 in estate l’ex Reggiana é subito scivolato dietro nelle gerarchie dell’attacco giallorosso disputando appena due gare partendo dal primo minuto. I motivi? L’allenatore del Benevento nella conferenza stampa successivavittoria contro il Catania é stato abbastanza criptico usando il bastone e la carota per“un calciatore – lo ha definito – che ha colpi che non c’entrano nulla con la Serie C” ma allo stesso tempo Auteri ha aggiunto che farebbe sempre lo stesso numero (alto) di gol a prescindere dalle sue presenze dal primo minuto.