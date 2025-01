Pronosticipremium.com - La Roma lavora ai rinnovi, Dybala la priorità: svolta per Paredes

Leggi su Pronosticipremium.com

Il derby vinto per 2-0 contro la Lazio è diventato un semplice ricordo per la. I giallorossi hanno dato il via a questo 2025 nel migliore dei modi, con un successo di vitale importanza contro gli storici rivali cittadini. L’obiettivo è rimanere su questa strada e continuare a mettere in cascina punti pesanti, avvicinandosi così al 7° posto che vorrebbe dire Conference League. I capitolini stanno iniziando a pensare alla prossima gara con il Bologna, in programma domenica 12 gennaio alle ore 18:00 al Dall’Ara. Al tempo stesso, dietro le quinte, la dirigenza deve necessariamente strutturare idi contratto di chi rappresenta la base solida del club.Claudio Ranieri sta formando con calma e pazienza, infatti, un gruppo unito e compatto sotto ogni aspetto. Il coach di Testaccio avrebbe chiesto ai Friedkin di blindare alcuni calciatori che rappresentano il presente ed il futuro della Lupa.